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Квартиры в Сен-Рафаэле, Франция

четырехкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$351,301
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$484,040
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$495,483
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Квартира 2 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$300,952
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Квартира 3 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$366,177
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$446,278
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$435,980
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