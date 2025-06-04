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Квартиры в Aix en Provence, Франция

Салон-де-Прованс
6
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64 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$560,709
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Квартира 3 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 3 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$310,106
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Апартаменты
$389,388
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$289,268
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Квартира 5 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 5 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 5
Площадь 118 м²
Этаж 5
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$1,65 млн
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Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$111,341
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$187,644
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Квартира 4 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 4 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 5
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$434,835
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Квартира 6 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 6 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 6
Площадь 154 м²
| Апартаменты
$1,76 млн
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Квартира 5 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 5 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Этаж 5
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$1,77 млн
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$551,554
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Квартира 5 спален в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 5 спален
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 5
Площадь 113 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$576,729
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$382,881
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$528,668
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$362,563
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 4
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$680,861
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Квартира 4 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 4 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$470,438
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Квартира 6 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 6 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 6
Площадь 155 м²
| Апартаменты
$1,67 млн
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$652,253
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$236,453
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$638,521
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Квартира 5 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 5 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 5
Площадь 127 м²
Этаж 5
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$1,75 млн
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$398,065
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Квартира 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Квартира 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$233,629
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Квартира 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Квартира 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$117,406
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$766,683
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$569,863
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Квартира 2 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 2 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
В мегаполисе Экс-Марсель-Прованс архитектурная композиция отличается элегантным провансальск…
$525,235
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Квартира 3 спальни в Aix en Provence, Франция
Квартира 3 спальни
Aix en Provence, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
| Апартаменты
$394,911
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Параметры недвижимости в Aix en Provence, Франция

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