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Квартиры в Frejus, Франция

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$243,956
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$189,324
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Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$215,582
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$174,065
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Квартира 4 спальни в Frejus, Франция
Квартира 4 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$522,476
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$184,775
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Квартира 4 спальни в Frejus, Франция
Квартира 4 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 4
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$557,763
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$167,762
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Квартира 4 спальни в Frejus, Франция
Квартира 4 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$550,933
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$191,141
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$176,931
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Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$385,881
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$171,297
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Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$226,287
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Квартира 4 спальни в Frejus, Франция
Квартира 4 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$496,295
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$181,740
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Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена в районе Фрежюс-Пляж. Новое достижение, которое предложит новые кварт…
$394,987
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