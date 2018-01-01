MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.
Для тех, чьи глаза на горизонте
Непревзойденный жилой район для вашей семьи всех возрастов, которые проведут отличное время мирно и безопасно. MARINCITY TRABZON с наименьшими деталями спроектированных и построенных резиденций и развлекательных заведений превращает пятизвездочный отель в ваш распорядок дня. Проект был вдохновлен непрерывным видом на море и, следовательно, горизонтом, и думал всегда впереди.
МОРСКОЙ ТРАБЗОН Внутри квартир и зданий
- Широкий вид на море в каждой комнате
- Балкон с видом на море и выходом из гостиной и кухни
- Комната для загара на каждом балконе
- Соединение с кондиционером в каждой комнате, совместимо с различными брендами и уже установлено наружное устройство
- Центральное напольное отопление, регулируемое изнутри каждой квартиры ( готово для газового отопления, когда доступно )
- Высокий потолок, 2,95 метра
- 3 x Schindler пассажирский лифт в каждом здании вместимостью 14 человек и 1 грузовой лифт
- На каждом этаже, гигиеническая и технологическая система мусоропровод, работает с персональными электронными карточками
- Отличная звукоизоляция между квартирами
- Окна апартаментов: Isıcam K Series - предотвращает потерю тепла на 50 процентов зимой и предотвращает попадание тепла на 40 процентов летом.
- Стационарная автоматическая система пожаротушения, пожарный извещатель и сигнализация
- Видео интерком система в каждой квартире
- Прямой вход из зданий в гараж и места отдыха
MARINCITY TRABZON Открытые площадки
- Гараж и участок
- 7/24 Безопасность
- Очень большие зеленые зоны и зоны отдыха
- Бассейны
- Фитнес-центры
- Турецкая баня, сауна и парные комнаты
- Кафе с высокой вместимостью гостей
- Крытая игровая площадка для детей
- Теннисные корты
- Баскетбольная и волейбольная площадка
- 1 км длиной отдельные пешеходные и велосипедные дорожки
Редкое и ценное местоположение
Отдых, шоппинг, туризм, образование, здравоохранение, транспортные средства и услуги находятся рядом с вашей прибрежной квартирой. Получите шанс получить быстрый доступ к предложениям городской жизни из выдающегося места, где зеленый цвет встречается с синим. В Трабзоне, знаменитом черноморском городе, где туристический рост и экономия растут в геометрической прогрессии, MARINCITY TRABZON предлагает вам больше на будущее.