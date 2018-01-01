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Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.

Турция, Maras cad. Kuyu sok. no:1 Ortahisar/TRABZON
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Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
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Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Турция
от Цена по запросу
187–192 м² 2 квартиры
Застройщик: Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.

MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.

 

Для тех, чьи глаза на горизонте

Непревзойденный жилой район для вашей семьи всех возрастов, которые проведут отличное время мирно и безопасно. MARINCITY TRABZON с наименьшими деталями спроектированных и построенных резиденций и развлекательных заведений превращает пятизвездочный отель в ваш распорядок дня. Проект был вдохновлен непрерывным видом на море и, следовательно, горизонтом, и думал всегда впереди.

 

МОРСКОЙ ТРАБЗОН Внутри квартир и зданий

  • Широкий вид на море в каждой комнате
  • Балкон с видом на море и выходом из гостиной и кухни
  • Комната для загара на каждом балконе
  • Соединение с кондиционером в каждой комнате, совместимо с различными брендами и уже установлено наружное устройство
  • Центральное напольное отопление, регулируемое изнутри каждой квартиры ( готово для газового отопления, когда доступно )
  • Высокий потолок, 2,95 метра
  • 3 x Schindler пассажирский лифт в каждом здании вместимостью 14 человек и 1 грузовой лифт
  • На каждом этаже, гигиеническая и технологическая система мусоропровод, работает с персональными электронными карточками
  • Отличная звукоизоляция между квартирами
  • Окна апартаментов: Isıcam K Series - предотвращает потерю тепла на 50 процентов зимой и предотвращает попадание тепла на 40 процентов летом.
  • Стационарная автоматическая система пожаротушения, пожарный извещатель и сигнализация
  • Видео интерком система в каждой квартире
  • Прямой вход из зданий в гараж и места отдыха

 

MARINCITY TRABZON Открытые площадки

  • Гараж и участок
  • 7/24 Безопасность
  • Очень большие зеленые зоны и зоны отдыха
  • Бассейны
  • Фитнес-центры
  • Турецкая баня, сауна и парные комнаты
  • Кафе с высокой вместимостью гостей
  • Крытая игровая площадка для детей
  • Теннисные корты
  • Баскетбольная и волейбольная площадка
  • 1 км длиной отдельные пешеходные и велосипедные дорожки

 

Редкое и ценное местоположение

Отдых, шоппинг, туризм, образование, здравоохранение, транспортные средства и услуги находятся рядом с вашей прибрежной квартирой. Получите шанс получить быстрый доступ к предложениям городской жизни из выдающегося места, где зеленый цвет встречается с синим. В Трабзоне, знаменитом черноморском городе, где туристический рост и экономия растут в геометрической прогрессии, MARINCITY TRABZON предлагает вам больше на будущее.

Наши агенты в Турции
Ali Sevinc
Ali Sevinc
2 объекта
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Bayraklar
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ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY- ведущая фирма в Турции, предоставляющая профессиональные услуги по продажам и маркетингу для инвесторов в недвижимость и проектов, связанных с развитием строительства на международном уровне.

Обладая более чем 15-летним опытом работы в сфере продаж и инвестиций, а также политической и юридической практики, мы получили глубокие знания, позволяющие нам помогать и обслуживать наших клиентов профессионально, соблюдая высокие стандарты качества услуг. Наша команда состоит из профессионалов, говорящих на турецком, английском, арабском, французском, персидском и русском языках, которые с радостью помогут вам в процессе вашего инвестирования.

Necdet Yapı

Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.

Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

Nordic Property

Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.

Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и открытости новому, преданности своему делу, заботы о каждом нашем покупателе и веры в то, что делая свою работу с любовью, мы создаем лучшее.

Esline Company

Компания ESLINE придерживается политики использования современного менеджмента, чтобы проявить себя, отдавая предпочтение документированным материалам и качеству исполнения во всех закупочных и инвестиционных проектах.

Роскошная цена,отдых на одном из лучших песчянных пляжей Инджекум! Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс на стадии строительства,расположенный в лесной зоне в районе Авссалар-Алания. Всего в десяти минутах езды расположен великолепный пляж,так же рядом есть остановки общественного транспорта,фермерский рыноки всевозможные магазины. Недорогая недвижимость в Алании! Дешевые квартиры от застройщика!недвижимость с хорошим инвестиционным потенциалом! Апартаменты в строящемся комплексе! Квартиры в Авсаларе по доступной цене! Невероятное предложение,которое нельзя оставить без внимания! 

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