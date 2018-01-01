Yomra, Турция

от Цена по запросу

187–192 м² 2 квартиры

MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.

Для тех, чьи глаза на горизонте

Непревзойденный жилой район для вашей семьи всех возрастов, которые проведут отличное время мирно и безопасно. MARINCITY TRABZON с наименьшими деталями спроектированных и построенных резиденций и развлекательных заведений превращает пятизвездочный отель в ваш распорядок дня. Проект был вдохновлен непрерывным видом на море и, следовательно, горизонтом, и думал всегда впереди.

МОРСКОЙ ТРАБЗОН Внутри квартир и зданий

Широкий вид на море в каждой комнате

Балкон с видом на море и выходом из гостиной и кухни

Комната для загара на каждом балконе

Соединение с кондиционером в каждой комнате, совместимо с различными брендами и уже установлено наружное устройство

Центральное напольное отопление, регулируемое изнутри каждой квартиры ( готово для газового отопления, когда доступно )

Высокий потолок, 2,95 метра

3 x Schindler пассажирский лифт в каждом здании вместимостью 14 человек и 1 грузовой лифт

На каждом этаже, гигиеническая и технологическая система мусоропровод, работает с персональными электронными карточками

Отличная звукоизоляция между квартирами

Окна апартаментов: Isıcam K Series - предотвращает потерю тепла на 50 процентов зимой и предотвращает попадание тепла на 40 процентов летом.

Стационарная автоматическая система пожаротушения, пожарный извещатель и сигнализация

Видео интерком система в каждой квартире

Прямой вход из зданий в гараж и места отдыха

MARINCITY TRABZON Открытые площадки

Гараж и участок

7/24 Безопасность

Очень большие зеленые зоны и зоны отдыха

Бассейны

Фитнес-центры

Турецкая баня, сауна и парные комнаты

Кафе с высокой вместимостью гостей

Крытая игровая площадка для детей

Теннисные корты

Баскетбольная и волейбольная площадка

1 км длиной отдельные пешеходные и велосипедные дорожки

Редкое и ценное местоположение

Отдых, шоппинг, туризм, образование, здравоохранение, транспортные средства и услуги находятся рядом с вашей прибрежной квартирой. Получите шанс получить быстрый доступ к предложениям городской жизни из выдающегося места, где зеленый цвет встречается с синим. В Трабзоне, знаменитом черноморском городе, где туристический рост и экономия растут в геометрической прогрессии, MARINCITY TRABZON предлагает вам больше на будущее.