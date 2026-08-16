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Виллы в Yialia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Yialia, Кипр
Вилла
Yialia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями мастерски сочетает в себе современную архитектуру с трад…
$928,322
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Параметры недвижимости в Yialia, Кипр

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