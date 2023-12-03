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Виллы в Yialia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Yialia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Yialia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€970,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Yialia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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