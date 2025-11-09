Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Yialia, Кипр

2 объекта найдено
Квартира в Yialia, Кипр
Квартира
Yialia, Кипр
For sale land of 2174 sq.m. in Gialia (Polis Chrisohous). It has frontage about 56m. and fal…
$336,751
Квартира в Yialia, Кипр
Квартира
Yialia, Кипр
Don't miss out!!! Beach front line, premium location. Available for sale is the 1/6 share of…
$447,066
Параметры недвижимости в Yialia, Кипр

Недорогая
Элитная
