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Героскипу
Жильё с видом на море в Героскипу, Кипр
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44 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
2
54 м²
3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
€183,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
5
320 м²
3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
€850,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
5
360 м²
3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
6
375 м²
2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
5
5
209 м²
3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
313 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
233 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 233 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
210 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
288 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 288 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
238 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 238 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,13 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
329 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
329 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€980,000
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