Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Героскипу
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Героскипу, Кипр

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Агиа Анна, Кипр
Коммерческая
Агиа Анна, Кипр
A two-storey mixed-use building of a total 560sqm covered area located on the outskirts of A…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near city ce…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн
Отель 1 комната с furnishings в Никосия, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
€3,47 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 945 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€989,446
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
This investment opportunity relates to an office unit with a total surface of 324m2, located…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Среди многочисленных торговых и сервисных центров здесь вы найдете ювелирные мастерские, суп…
€130,315
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…
€2,00 млн
Магазин в Kapparis, Кипр
Магазин
Kapparis, Кипр
Этот магазин расположен на главной дороге к супермаркету Метро. В задней части отеля есть па…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти