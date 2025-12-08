Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tremithousa
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Tremithousa, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Доступной для аренды является удобная, подержанная квартира в тихом районе Маратхунта. Этот …
$812
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти