  2. Кипр
  3. Tremithousa
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Tremithousa, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Available for rent is a comfortable, used apartment in the peaceful area of Marathounta. Thi…
$813
в месяц
Квартира 5 спален в Тремитуса, Кипр
Квартира 5 спален
Тремитуса, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
в месяц
