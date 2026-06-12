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Дома в Trachypedoula, Кипр

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1 объект найдено
Дом в Трахипедула, Кипр
Дом
Трахипедула, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 520 м²
Жилая недвижимость в долине Диаризос Основанная более 20 лет назад как семейный дом и бизнес…
$803,033
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Параметры недвижимости в Trachypedoula, Кипр

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