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Инвестиционная недвижимость в Trachoni Municipality, Кипр

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3 объекта найдено
Инвестиционная 1 296 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 1 296 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 296 м²
The project is located in the south west part of Limassol close to many amenities and the ci…
$3,85 млн
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Инвестиционная 2 051 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 2 051 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 41
Кол-во ванных комнат 41
Площадь 2 051 м²
The residential block consists of 28 units ( 12 one bedroom, 3 one bedroom +study, 13 two be…
$10,09 млн
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Инвестиционная 1 583 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Инвестиционная 1 583 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 1 583 м²
The residential block consists of 21 units ( 7 one bedroom, 3 one bedroom +study, 11 two bed…
$7,88 млн
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