Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. South Nicosia - Dali Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
21
Lympia
14
Pera Chorio
4
6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$265,262
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
This Modern property is located in Dali  area close to all amenities like schools, banks, su…
$479,522
Оставить заявку
Дом 5 спален в Нису, Кипр
Дом 5 спален
Нису, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
This beautiful villa located in Nisou area. The 5 bedroom villa with long columns and impos…
$820,496
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
$792,638
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
$800,790
Оставить заявку

Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

коттеджи

Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти