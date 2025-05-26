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Дома в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
21
Lympia
14
Pera Chorio
4
40 объектов найдено
Дом 5 спален в Лимбия, Кипр
Дом 5 спален
Лимбия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
A beautifull detached house in one of the most luxury area in Nicosia, in Archangelos distri…
$705,738
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$292,120
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
House on a large field located in Dali, Nicosia. Internal area 226m² and 37m² covered veran…
$466,873
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$265,262
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем современный жилой проект в Дали, Никосия, с четырьмя современными 3-комнатными …
$320,426
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Дом 7 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 7 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
2 отдельных дома с комнатами горничных в деревне Нису. Дома расположены в удивительном месте…
$271,023
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
This Modern property is located in Dali  area close to all amenities like schools, banks, su…
$479,522
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Дом 5 спален в Нису, Кипр
Дом 5 спален
Нису, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
This beautiful villa located in Nisou area. The 5 bedroom villa with long columns and impos…
$820,496
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 447 м²
Четырехкомнатный дом с бассейном в квартале Архангелос-Антуполи в Лакатамии. Дом построен на…
$917,567
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
It offers a quiet setting with easy access to the highway, just 5 minutes from the capital, …
$760,696
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$535,275
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Расположенный на вершине холма с беспрепятственным панорамным видом является эксклюзивным вн…
$509,511
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
A beautiful detached house with swimming pool in Archangelos. Located next to a green area w…
$727,453
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Detached two-storey house in Dali, Nicosia District.  The residence was built around the yea…
$434,300
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
A house in Dali, Nicosia. It comprises of 284 sq.m. enclosed area, 10 sq.m. covered verandas…
$477,730
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
A contemporary designed house with big garden and double covered garage. The ground floor co…
$754,597
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Площадь 226 м²
House in a large field located in Dali, Nicosia, Panagia Evangelistria quarter Internal area…
$468,623
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$346,467
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Дом 5 спален в Дали, Кипр
Дом 5 спален
Дали, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
This modern house features a beautiful garden, a double covered garage, and a covered terrac…
$648,444
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Two modern residences with a beautiful garden, a covered garage, and a large veranda. The gr…
$461,444
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Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
$792,638
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$863,172
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Four-bedroom detached house built in 2000 completely renovated. It is built on 620sq.m. plot…
$705,738
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Дом в Архангелосе/Антуполи, Никосия. Недвижимость предлагает легкий доступ ко всем необходим…
$532,005
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
A contemporary designed villa with a beautiful garden, double garage and large terraces. The…
$461,444
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$966,318
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Дом 5 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 5 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Impressive 5 bedroom villa with long columns and imposing face towards the road. The villa i…
$906,602
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Дом 4 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 4 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Modern 4 Bedroom Detached House in Archangelos, Nicosia.​ This property is situated in a gre…
$977,175
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Дом 5 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 5 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
A five-bedroom house in Nisou, Nicosia.It has an area of 386sqm. The ground floor consists o…
$763,283
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Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

коттеджи

Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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