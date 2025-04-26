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Жильё в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
54
Lympia
22
Pera Chorio
4
81 объект найдено
Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
House on a large field located in Dali, Nicosia. Internal area 226m² and 37m² covered veran…
$466,873
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
The house is located in an idyllic location on the shores of Manglis Lake and bordering the …
$535,275
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем современный жилой проект в Дали, Никосия, с четырьмя современными 3-комнатными …
$310,648
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Дом 5 спален в Лимбия, Кипр
Дом 5 спален
Лимбия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
A beautifull detached house in one of the most luxury area in Nicosia, in Archangelos distri…
$705,738
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Квартира 2 спальни в Дали, Кипр
Квартира 2 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
This project offers a collection of eight 2-bedroom and three 3-bedroom apartments, each des…
$265,019
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в стадии строительства в провинции Агланция - Ни…
$107,881
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Квартира 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Продается квартира с четырьмя спальнями в провинции Гермасогея - Лимассол, площадью 135 м². …
$798,098
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 кв.м.м. крытые и…
$254,958
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Дом 5 спален в Дали, Кипр
Дом 5 спален
Дали, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
This modern house features a beautiful garden, a double covered garage, and a covered terrac…
$648,444
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Дом 3 спальни в Дали, Кипр
Дом 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$283,205
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 112 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в Дасуполи - провинция Никосия, с 83…
$244,959
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Дом 7 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 7 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
2 отдельных дома с комнатами горничных в деревне Нису. Дома расположены в удивительном месте…
$271,023
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$235,232
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Квартира 6 комнат в Дали, Кипр
Квартира 6 комнат
Дали, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
$432,543
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Дом 5 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 5 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Impressive 5 bedroom villa with long columns and imposing face towards the road. The villa i…
$906,602
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
A contemporary designed villa with a beautiful garden, double garage and large terraces. The…
$432,129
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Дом 3 спальни в Лимбия, Кипр
Дом 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
A contemporary designed villa with a beautiful garden, double garage and large terraces. The…
$461,444
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капарисе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 63 т.…
$94,024
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Проект расположен в тихом районе, но в то же время недалеко от всех удобств, супермаркетов, …
$307,275
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошная квартира с одной спальней на продажу в Агланция - провинция Никосия, с 50 кв.м. кр…
$108,465
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Four-bedroom detached house built in 2000 completely renovated. It is built on 620sq.m. plot…
$705,738
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, на 1-м этаже трехэтажного …
$94,984
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Квартира 2 спальни в Дали, Кипр
Квартира 2 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
This unique residential development situated in Dhali, the southeast of the island's capital…
$247,934
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Дом 5 спален в Пера Хорио, Кипр
Дом 5 спален
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
A five-bedroom house in Nisou, Nicosia.It has an area of 386sqm. The ground floor consists o…
$763,283
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошная квартира с одной спальней на продажу в Агланция - провинция Никосия, с 50 кв.м. кр…
$108,465
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Квартира 2 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Роскошный проект, расположенный в самом сердце спокойного района Архангелос, Никосия. Вокруг…
$251,467
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Дом 4 спальни в Пера Хорио, Кипр
Дом 4 спальни
Пера Хорио, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
A lovely detached four-bedroom house is for sale in Nisou. It consists of 270sqm. indoor are…
$488,588
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Квартира 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Гермасогея - Лимассол…
$783,909
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Квартира 4 комнаты в Дали, Кипр
Квартира 4 комнаты
Дали, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
$350,820
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Дом 5 спален в Лимбия, Кипр
Дом 5 спален
Лимбия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Мы рады предложить вам этот роскошный отдельный дом, расположенный в удивительном районе арх…
$941,867
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Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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с бассейном
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