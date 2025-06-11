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Квартиры с бассейном в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
32
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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капарисе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 63 т.…
$94,024
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
$782,930
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Комната 5 комнат в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
$800,790
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$815,865
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Комната 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
$791,784
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$771,989
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