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Квартиры с садом в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
32
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10 объектов найдено
Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$235,232
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$779,871
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Квартира 4 комнаты в Дали, Кипр
Квартира 4 комнаты
Дали, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
$350,820
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Квартира 6 комнат в Дали, Кипр
Квартира 6 комнат
Дали, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
$432,543
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
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Комната 5 комнат в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
$800,790
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$232,837
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, на 1-м этаже трехэтажного …
$94,984
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Комната 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
$791,784
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Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

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Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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