Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Sotira Lemesou Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Sotira Lemesou Municipality, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 спален в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Квартира 6 спален
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Очень красивый шестикомнатный полностью меблированный дом с садом и бассейном в деревне Соти…
$921,858
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sotira Lemesou Municipality, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти