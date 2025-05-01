Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Skarinou
  4. Жилая

Жильё в Skarinou, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Скарину, Кипр
Дом 4 спальни
Скарину, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
For Sale: 4-Bedroom House with Extensive Land in Skarinou Area Location: Skarinou, CyprusPro…
$801,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Skarinou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти