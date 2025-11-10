Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Silikou
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Silikou, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Силику, Кипр
Бунгало
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
For sale: a newly built independent 3-bedroom house offering 100 m² of living space on a 440…
$278,518
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Silikou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти