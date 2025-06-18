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Дома в Pyrga Larnacas, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Пирга, Кипр
Дом 4 спальни
Пирга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Дом, построенный на большом поле в Пирге. Дом имеет крытый участок площадью 127 кв.м. и 7 кв…
$605,319
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Параметры недвижимости в Pyrga Larnacas, Кипр

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