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Жильё в Pyrga Larnacas, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Пирга, Кипр
Дом 4 спальни
Пирга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
A house built within a large field in Pyrga.  The house has a covered area of 127 sq.m. and …
$575,448
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Параметры недвижимости в Pyrga Larnacas, Кипр

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1111 голосов