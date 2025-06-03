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Долгосрочная аренда магазинов в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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2 объекта найдено
Магазин 260 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 260 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$24,369
в месяц
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$59,846
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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