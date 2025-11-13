Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Ioannis
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Agios Ioannis, Кипр

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Офис по аренде - проспект Макариу, Лимассол - 175 м2 Недавно отремонтированный, светлый и п…
$2,905
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 680 м² в Agios Ioannis, Кипр
Коммерческое помещение 680 м²
Agios Ioannis, Кипр
Площадь 680 м²
Количество этажей 4
This modern five-level residential building is situated in the peaceful yet central area of …
$13,863
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис 180 м² в Agios Ioannis, Кипр
Офис 180 м²
Agios Ioannis, Кипр
Площадь 180 м²
We are delighted to present a fully renovated and modern office space available for rent in …
$4,064
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Корпоративные офисы для аренды Поднимите свой бизнес в престижном месте на одном из самых о…
$14,780
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти