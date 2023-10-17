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Таунхаусы в Полис, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Realting.com
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