Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Polis Chrysochous
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда домов с видом на море в Polis Chrysochous, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом