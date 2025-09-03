Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Polemi, Кипр

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Полеми, Кипр
Дом 5 спален
Полеми, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Наземный этаж - 145 м2 Частный вход 3 большие спальни 1 ванная комната Удобная гостиная …
$343,903
Вилла в Полеми, Кипр
Вилла
Полеми, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
For Sale large private villa in Polemi village of Paphos in a private beautiful green area a…
$1,16 млн
Параметры недвижимости в Polemi, Кипр

