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Жильё в Polemi, Кипр

1 объект найдено
Вилла в Полеми, Кипр
Вилла
Полеми, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
For Sale large private villa in Polemi village of Paphos in a private beautiful green area a…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Polemi, Кипр

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