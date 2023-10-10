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Магазины в Пейя, Кипр

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€150,000
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
This  shop Located on the ground floor of a building, in Coral Bay, Paphos.The shop comprise…
€140,000
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