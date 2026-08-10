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Магазины в Пейе, Кипр

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2 объекта найдено
Магазин 52 м² в Пейя, Кипр
Магазин 52 м²
Пейя, Кипр
Площадь 52 м²
Это уникальное место расположено в самом сердце одного из самых оживленных туристических нап…
$431,096
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Магазин 609 м² в Пейя, Кипр
Магазин 609 м²
Пейя, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 609 м²
Расположенный в самом центре Coral Bay — одного из самых известных и востребованных курортны…
$1,86 млн
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