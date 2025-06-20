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Квартиры с бассейном в Пейе, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Coral Bay Villas — Современная вилла с 4 спальнями у моря в районе Пейя, Пафос Просторная в…
$781,476
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