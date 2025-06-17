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Отели в Pedoulas, Кипр

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1 объект найдено
Отель 2 578 м² в Педулас, Кипр
Отель 2 578 м²
Педулас, Кипр
Количество спален 50
Площадь 2 578 м²
Отель расположен в уединенном, пышном и спокойном сосновом лесу в 3 км от Продромоса и Педул…
$5,71 млн
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