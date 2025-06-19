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Таунхаусы в Паралимни, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус в Каппарис, Кипр
Таунхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Расположенный в высоко востребованном районе с современной инфраструктурой, включая новые до…
$369,615
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Таунхаус в Каппарис, Кипр
Таунхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Расположенная в престижном районе с современной новой инфраструктурой, включая современные д…
$369,615
Оставить заявку
Таунхаус в Каппарис, Кипр
Таунхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Расположенный в престижном районе с новой инфраструктурой, включая современные дороги и крас…
$381,166
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