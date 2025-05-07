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Отели в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
3
Протарас
3
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3 объекта найдено
Отель в Паралимни, Кипр
Отель
Паралимни, Кипр
Количество спален 123
Пляжный фронт (на берегу моря) Отель & Спа в туристической зоне Протарас - 123 номера Отель …
$17,01 млн
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Отель в Паралимни, Кипр
Отель
Паралимни, Кипр
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85 млн
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Отель 7 400 м² в Паралимни, Кипр
Отель 7 400 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 190
Площадь 7 400 м²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50 млн
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

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