Коммерческая недвижимость в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
11
Протарас
5
15 объектов найдено
Магазин 62 м² в Паралимни, Кипр
Магазин 62 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Этот отличный магазин секонд-хенд предлагает практичное внутреннее пространство площадью 61,…
$179,294
Коммерческое помещение 620 м² в Френарос, Кипр
Коммерческое помещение 620 м²
Френарос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 620 м²
Коммерческая застройка, построенная на трех участках во Френаросе. Разработка была построена…
$695,111
Инвестиционная 5 230 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 5 230 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 5 230 м²
Этот проект является потрясающей новой застройкой, расположенной недалеко от центра туристич…
$17,13 млн
Магазин 130 м² в Паралимни, Кипр
Магазин 130 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 130 м²
Продается: Просторный магазин с внутренней площадью 130 квадратных метров, идеально располож…
$329,669
Отель в Паралимни, Кипр
Отель
Паралимни, Кипр
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85 млн
Отель 7 400 м² в Паралимни, Кипр
Отель 7 400 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 190
Площадь 7 400 м²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50 млн
Офис 155 м² в Паралимни, Кипр
Офис 155 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 155 м²
Продается: Просторное коммерческое здание с общей внутренней площадью 155 м², расположенное …
$763,444
Офис 421 м² в Дериния, Кипр
Офис 421 м²
Дериния, Кипр
Площадь 421 м²
Офис для продажи в Деринее. Он расположен на первом этаже здания смешанного назначения. Офис…
$573,466
Магазин 150 м² в Каппарис, Кипр
Магазин 150 м²
Каппарис, Кипр
Площадь 150 м²
Коммерческая возможность курортного стиля в Каппарисе Опыт премиального бизнес-потенциала в …
$564,744
Отель в Паралимни, Кипр
Отель
Паралимни, Кипр
Sea Front Land in Protaras area Exclusive property - Ideal for the development of Mixed Used…
$9,98 млн
Магазин 68 м² в Паралимни, Кипр
Магазин 68 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 68 м²
Продается: хорошо поддерживаемый магазин с вторичной недвижимостью, с внутренней площадью 68…
$179,294
Отель в Паралимни, Кипр
Отель
Паралимни, Кипр
Количество спален 123
Пляжный фронт (на берегу моря) Отель & Спа в туристической зоне Протарас - 123 номера Отель …
$17,13 млн
Магазин 575 м² в Френарос, Кипр
Магазин 575 м²
Френарос, Кипр
Площадь 575 м²
Недвижимость содержит три смежных жилых зонированных земельных участка, содержащих супермарк…
$817,751
Инвестиционная 1 494 м² в Френарос, Кипр
Инвестиционная 1 494 м²
Френарос, Кипр
Количество спален 31
Площадь 1 494 м²
Это предложение относится к 75% акций в паре соседних участков земли во Френаросе. Эти комби…
$1,03 млн
Инвестиционная 275 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 275 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта недвижимость соответствует половине доли участка, которая относится к 2-этажному жилому …
$411,160
