  Realting.com
  Кипр
  Paralimni - Deyneia Municipality
  Коммерческая
  Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
15
отели
4
магазины
5
3 объекта найдено
Инвестиционная 5 230 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 5 230 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 5 230 м²
Этот проект является потрясающей новой застройкой, расположенной недалеко от центра туристич…
$17,13 млн
Инвестиционная 1 494 м² в Френарос, Кипр
Инвестиционная 1 494 м²
Френарос, Кипр
Количество спален 31
Площадь 1 494 м²
Это предложение относится к 75% акций в паре соседних участков земли во Френаросе. Эти комби…
$1,03 млн
Инвестиционная 275 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 275 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта недвижимость соответствует половине доли участка, которая относится к 2-этажному жилому …
$411,160
