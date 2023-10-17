Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Протарас
  5. Гостиницы, отели

Отели в Протарас, Кипр

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Протарас, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Realting.com
Перейти