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Квартиры с бассейном в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
166
Протарас
70
Дериния
9
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Tucked away in the vibrant center of Protaras, this refined apartment presents sweeping pano…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$950,140
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 93 кв.м. крытые инт…
$532,132
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$914,510
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
$909,843
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$890,757
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Nestled in Protaras near Paralimni and Kapparis, this residential project offers an active l…
$247,390
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Tucked away in Protaras close to Paralimni and Kapparis, this residential endeavor promises …
$337,845
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Located in Protaras, close to Paralimni and Kapparis, this housing venture presents a vibran…
$165,653
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 86 кв.м. крытые ин…
$201,966
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Located in the central hub of Protaras, this upscale apartment boasts sweeping panoramic vis…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
$868,420
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Situated in the heart of Protaras, this luxurious apartment offers panoramic views of the se…
$751,977
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
$651,242
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Located in Paralimni, the project offers modern and stylish living with privacy and convenie…
$243,030
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Nestled in Kapparis, this property offers customized living spaces, including loft-style con…
$281,174
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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