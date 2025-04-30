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Квартиры с садом в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
166
Протарас
70
Дериния
9
Квартира Удалить
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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном, спа и теннисным кортом рядом с пляжем, Каппарис, Кипр Рези…
$437,231
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с …
$798,792
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр Проект состоит из …
$155,928
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытые ин…
$209,965
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Квартира 2 комнаты в Дериния, Кипр
Квартира 2 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Ки…
$208,607
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном, спа и зелеными зонами в 500 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр…
$231,785
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с собственными…
$706,415
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
$283,410
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр Резиденция располагает б…
$178,053
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
$506,767
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр Предлагаются просторные современные апартаме…
$146,446
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$447,767
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 246 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше в Джермасогии - провинция Лима…
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 144 м²
Продается двухкомнатная квартира в пентхаусе в Лакатамии - провинция Никосия, на 3-м этаже т…
$165,463
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Kolossi - Li…
$195,193
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Kolossi - Li…
$195,193
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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