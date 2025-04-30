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Квартиры в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
166
Протарас
70
Дериния
9
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178 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном, спа и теннисным кортом рядом с пляжем, Каппарис, Кипр Рези…
$437,231
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Этаж 2
Морская элегантность и безмятежность Расположенный в спокойном прибрежном городе Протарас, …
$1,13 млн
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Квартира 1 спальня в Паралимни, Кипр
Квартира 1 спальня
Паралимни, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Embrace city living in Paralimni, Cyprus. Offering modern 1 & 2-bedroom apartments with spac…
$151,485
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Он расположен в единственном районе Протараса, который Открыт весь год. В нескольких минутах…
$282,829
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Квартира 5 спален в Паралимни, Кипр
Квартира 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$2,54 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя спальнями. Все апартаменты спроектированы с уче…
$197,585
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Элегантная 2-комнатная квартира с потрясающим видом на озеро Откройте для себя идеальное со…
$197,585
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Квартира 1 комната в Френарос, Кипр
Квартира 1 комната
Френарос, Кипр
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капари - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Ква…
$58,990
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя спальнями. Все апартаменты спроектированы с уче…
$257,958
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Эти апартаменты расположены в районе Каппарис, в непосредственной близости от города Паралим…
$266,740
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Пентхаус в Паралимни, Кипр
Пентхаус
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Расположенный в живописном городе Паралимни, в окружении потрясающих пляжей и богатой культу…
$284,303
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Located in the small and peaceful town of Paralimni, this exclusive residential complex harm…
$376,270
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$2,11 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Эти апартаменты расположены в районе Каппарис, в непосредственной близости от города Паралим…
$263,447
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Эти апартаменты расположены в районе Каппарис, в непосредственной близости от города Паралим…
$285,401
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Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
A small residential block of Apartments which is in a desirable area of Derynia, just few hu…
$224,750
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
In the increasingly popular coastal resort of Kapparis, this project offers exclusive luxury…
$271,366
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 87 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Apostolos Andreas - Limassol Province, …
$200,198
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Квартира 4 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 121 м²
Этаж 3
Морская элегантность и безмятежность Расположенный в спокойном прибрежном городе Протарас, …
$2,47 млн
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
$504,660
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,51 млн
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Квартира 1 комната в Френарос, Кипр
Квартира 1 комната
Френарос, Кипр
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капари - провинция Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Ква…
$59,058
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
A total of 6 apartments where each one of the apartments will have spacious covered and unco…
$244,294
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Колосси - провинция Лимассол, площ…
$164,973
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с …
$798,792
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$565,132
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Наслаждайтесь отдыхом или круглогодичной жизнью в современном жилом комплексе, идеально расп…
$203,074
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый удивительный проект в районе Паралимни, Кипр. Наш проект предлагает просторные и совре…
$234,250
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located in the increasingly popular coastal resort of Kapparis, the project project reflects…
$335,497
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Tucked away in the vibrant center of Protaras, this refined apartment presents sweeping pano…
$1,80 млн
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Типы недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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