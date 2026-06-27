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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
48
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56 объектов найдено
Офис 230 м² в Агиос - Георгиос, Кипр
Офис 230 м²
Агиос - Георгиос, Кипр
Площадь 230 м²
Этаж 1
Этот светлый и просторный офис на первом этаже расположен в очень выгодном районе Агиос Геор…
$5,677
в месяц
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Магазин 140 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин 140 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Просторный магазин на первом этаже для аренды с общей внутренней площадью 140 квадратных мет…
$979
в месяц
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Офис 142 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 142 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Для аренды: Эта просторная недвижимость на первом этаже в аренду в Пафосе предлагает 142 м2…
$4,029
в месяц
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Офис 124 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 124 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 124 м²
Для аренды: Современные офисные помещения площадью 124 м2 на верхнем этаже, доступные на лиф…
$3,111
в месяц
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Офис 160 м² в Тала, Кипр
Офис 160 м²
Тала, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Доступно для аренды просторное, ключевое готовое офисное помещение в самом сердце Пафоса, пр…
$1,406
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Офис/магазин No5 Охватывая общую площадь 80 кв.м., Office/Shop No. 5 предлагает 40 кв.м. на…
$1,251
в месяц
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Коммерческое помещение 3 771 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческое помещение 3 771 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 771 м²
Это превосходное здание спроектировано с отличительной архитектурной особенностью, отличающе…
$30,980
в месяц
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Магазин 93 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 93 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 93 м²
Пространство для аренды в центре Пафоса. Внутренняя площадь составляет 58 кв.м. первый этаж…
$1,450
в месяц
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Склад 400 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 400 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Для аренды: Просторный склад в Агиа Варвара Пафу, предлагающий 400 квадратных метров внутрен…
$2,886
в месяц
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Офис 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
BRAND NEW И READY TO MOVE IN - LUXURY OFFICES SPACES TO LET 600 м2 общей доступной площади …
$17,577
в месяц
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Офис 260 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 260 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этот офис расположен недалеко от центра Пафоса. Хорошо сохранившееся здание в центре Пафоса…
$2,954
в месяц
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Офис 277 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 277 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 277 м²
Для аренды: Современные офисные помещения в самом сердце Пафоса, предлагающие щедрую внутрен…
$4,033
в месяц
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Офис 95 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 95 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 95 м²
Для аренды: темп офиса Spaciours в самом сердце Пафоса, предлагая 95 квадратных метров внутр…
$1,978
в месяц
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Офис 191 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 191 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 191 м²
Для аренды: современные офисные помещения общей площадью 191 м2, удобно расположенные на пер…
$2,881
в месяц
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Офис 120 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 120 м²
Просторный полностью меблированный офис для аренды в районе Агиос Теодорос в Пафосе — рабоче…
$3,413
в месяц
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Офис 113 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 113 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 113 м²
В аренду: просторный и функциональный офис, расположенный на верхнем этаже благоустроенного …
$2,328
в месяц
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Офис 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Просторный и полностью меблированный двухэтажный офис, расположенный в самом сердце Пафоса, …
$7,788
в месяц
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество этажей 9
Разработка включает в себя пять участков. Первоначальный участок использовался для строитель…
$31,360
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Современный, полностью отремонтированный двухэтажный офис площадью 80 кв.м. в главном центра…
$1,365
в месяц
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Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Откройте для себя престижное офисное помещение, доступное для аренды в ультрасовременном умн…
$7,605
в месяц
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Офис 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Трехэтажное офисное здание с парковкой в центре Пафоса — район Агиос Теодорос. 300 кв.м обще…
$8,711
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Премиум офисные помещения для аренды в Пафосе Откройте для себя исключительную возможность …
$3,136
в месяц
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Офис 207 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 207 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 207 м²
В аренду: Офисное помещение для аренды в Агиос Павлос, предлагающее 207 м2 внутренней площа…
$3,406
в месяц
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Коммерческий офис в центре Пафоса • Центральное расположение со всеми необходимыми удобствам…
$7,383
в месяц
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Офис 170 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 170 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 170 м²
Это офисное помещение расположено в центре Пафоса. Представляем гибкую и просторную коммерч…
$4,022
в месяц
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис 202 - 2-й этаж Офис - это хорошо оборудованный коммерческий люкс, расположенный на 2-м …
$4,530
в месяц
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Современные трехуровневые офисные помещения общей площадью 170 кв.м. идеально подходят для п…
$2,620
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Офис 280 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 280 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 280 м²
Универсальное офисное пространство площадью 280 кв.м. для аренды в районе Агиос Теодорос в П…
$5,688
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Офис в Agios Georgios, Кипр
Офис
Agios Georgios, Кипр
Этаж 4
Офис в аренду — ABC Building, 4 этаж Элегантный, яркий офис площадью 88 м2 плюс остекленная …
$2,323
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Офис 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
BRAND NEW И READY TO MOVE IN - LUXURY OFFICES SPACES TO LET 600 м2 общей доступной площади …
$17,577
в месяц
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Типы недвижимости в районе Пафос

офисы
магазины

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

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