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Долгосрочная аренда квартир в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
4
Героскипу
5
Квартира Удалить
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Для аренды 2-комнатной квартиры с двумя ванными комнатами (одна в номере) в центре Пафоса (з…
$1,317
в месяц
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
2-комнатная квартира в прайм-приморье Расположенная в живописном районе Киссонерги в Пафосе…
$1,317
в месяц
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
AL02 - красивая 3-комнатная квартира премиум-класса, расположенная на комплексе Alexander He…
$3,293
в месяц
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Аренда: 1-комнатная квартира в Героскипу, Пафос ✨ Оригинальное название: Modern Design Prime…
$1,262
в месяц
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современная и ухоженная 2-спальная квартира, расположенная в центре города Пафос, недалеко о…
$1,318
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современная 2-комнатная квартира в Gated Complex, Пафос Эта стильная и полностью меблирован…
$1,977
в месяц
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Квартира 2 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Эта стильная 2-комнатная квартира, расположенная в спокойном районе Агиос Теодорос, Пафос, п…
$1,537
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта светлая и воздушная квартира доступна для аренды в спокойном комплексе, всего в нескольк…
$1,483
в месяц
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта очаровательная 1-комнатная квартира расположена в тихом и востребованном районе Героскип…
$1,317
в месяц
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира в Героскипу, Пафос Испытайте комфорт и удобство в этой недавно построе…
$1,763
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная 2-комнатная квартира в Пафосе, Universal Добро пожаловать в ваш новый дом в очаро…
$1,647
в месяц
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Квартира 2 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
2bdrm 2 ванные комнаты полностью меблированы в семейном хорошо организованном комплексе в во…
$1,317
в месяц
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Стильная 2-комнатная квартира для аренды в Пафосе Эта современная 2-комнатная, 2-комнатная …
$1,756
в месяц
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