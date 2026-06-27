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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
23
Пейя
5
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Доступно для аренды: Эта вилла в Пегее предлагает просторную и современную жизнь с общим вну…
$9,305
в месяц
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Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Доступно для аренды: Эта вилла в Пегее предлагает просторную и современную жизнь с общим вну…
$9,219
в месяц
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Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта великолепная полностью меблированная 5-комнатная, 5-комнатная набережная вилла охватывае…
$10,468
в месяц
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Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Откройте для себя эту потрясающую отдельно стоящую виллу для аренды в очаровательном районе …
$11,523
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с видом на море
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