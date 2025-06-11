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Многоуровневые квартиры с садом в районе Пафос, Кипр

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$708,313
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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