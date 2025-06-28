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Инвестиционная недвижимость в Pano Polemidia Community, Кипр

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная 4 901 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Инвестиционная 4 901 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 4 901 м²
Новый бизнес-центр в Лимассоле. Отличное место. 107 парковочных мест. 4 этажа с террасой на …
$14,85 млн
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