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Долгосрочная аренда вилл с садом в муниципалитете Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 6 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Этот просторный дом с шестью спальнями и пятью ванными комнатами доступен для аренды в попул…
$8,003
в месяц
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Вилла 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
** Краткое описание** Красиво меблированный 3-комнатный, 2-комнатный отдельно стоящий дом, …
$2,617
в месяц
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