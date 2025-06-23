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Бунгало с гаражом в муниципалитете Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в муниципалитет Пафос, Кипр
Бунгало
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 762 м²
T House — Современный бунгало с 4 спальнями в районе Героскипу, Пафос Этот изысканный бунга…
$1,44 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с садом
с террасой
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