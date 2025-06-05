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Бунгало в муниципалитете Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало в муниципалитет Пафос, Кипр
Бунгало
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 350 м²
Добро пожаловать в Reantria Bungalow идеальное место для комфортного проживания! Этот клубны…
$972,658
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Бунгало в муниципалитет Пафос, Кипр
Бунгало
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Наслаждайтесь всеми современными удобствами и уединением собственного дома в элегантной жило…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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