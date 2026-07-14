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Дуплексы в Oroklini, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира с 2 спальнями (Unit 202) на втором этаже Kalamon Gran View II, бутик-…
$375,710
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