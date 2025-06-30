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Отели в Oroklini, Кипр

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1 объект найдено
Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Общий размер участка: 13,257м2 Общая площадь застройки: 10,133 м2 (внутри подвала) Общая…
$14,85 млн
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