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Квартиры с садом в муниципалитете Никосия, Кипр

Никосия
76
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10 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 6 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты и виллы с террасами. Н…
$3,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
$337,142
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 27
Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр Предлагаются …
$255,396
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
four-bedroom apartment apartment for SALE on award winning TOWER, in Nicosia city center. T…
$2,40 млн
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
$474,921
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Peacefully Located In A Popular Location exceptional opportunity within the heart of Nicosia…
$686,588
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр Предлагаются виллы…
$481,449
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Квартира 5 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 5 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
$585,781
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Готовая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с потолочным садом, в Неаполе - провинция Лим…
$574,905
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Типы недвижимости в муниципалитете Никосия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в муниципалитете Никосия, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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